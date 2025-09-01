Узбецький тимчасовий чемпіон світу WBA у другій легшій вазі Муроджон Ахмадалієв (14-1, 11 КО) для The Ring прокоментував свій майбутній поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Наої Іноуе (30-0, 27 КО).

«Нарешті я отримав можливість битися з Іноуе. Я дуже багато працював, щоб опинитися в цій позиції, і в день бою я покажу себе з найкращого боку. Я відчуваю, що перед цим боєм я в найкращій формі за всю свою кар’єру.

Я можу завдати болю будь-кому своїми ударами, він – не виняток. Моє завдання – перемогти його, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб це зробити. Я доведу світові, що я гідний цього і що я найкращий. Він має все необхідне і володіє всіма навичками, але я теж маю. Ринг покаже все. Він ніколи не бреше.

Наоя був недосяжним у нижчих вагових категоріях, і я думаю, що його проблеми проти Нері та Карденаса пов’язана з новим дивізіоном. Він бореться з більш сильними і більшими суперниками. Це створює йому проблеми. У цій вазі він стикається з більшими труднощами, а це моя вагова категорія.

Якщо хтось із нас пропустить чистий удар, то буде нокаут. Якщо ми обміняємося ударами і будемо битися на повну, то нокаут точно буде».