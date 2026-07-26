Сергій Разумовський

Ентоні Джошуа здобув ювілейну, 30-ту перемогу у професійній кар’єрі. У поєдинку в Джидді британський супертяж переміг албанця Крістіана Пренгу (20-2, 20 КО) технічним нокаутом у другому раунді.

Бій розпочався шокуюче для Джошуа. Уже на 20-й секунді Пренга потужним аперкотом відправив британця у нокдаун. Згодом албанець провів ще одну результативну серію ударів, після якої Джошуа вдруге опинився на канвасі.

Попри складний старт, 36-річний британець швидко перехопив ініціативу. У другому раунді Джошуа влучив супернику правою рукою, а невдовзі завершив атаку ще однією комбінацією. Пренга опинився в нокауті, тож рефері достроково зупинив поєдинок.

Для Джошуа це друга перемога поспіль. Його професійний рекорд тепер становить 30 перемог і 4 поразки, з яких 27 перемог здобуто нокаутом. У попередньому бою, що відбувся у грудні 2025 року, британець нокаутував Джейка Пола.

Ймовірним наступним суперником Джошуа стане його співвітчизник Тайсон Ф’юрі. У квітні 2026 року боксери підписали контракт на довгоочікуваний очний поєдинок. Перед зустріччю між собою обидва мали провести по одному проміжному бою, а сам бій планують організувати у другій половині 2026 року.

Нагадаємо, на бій до Саудівської Аравії прибув Усик.