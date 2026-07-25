Усик прибув на бій до Саудівської Аравії
Українець відвідає поєдинок Джошуа — Пренга
39 хвилин томуПідписатися в
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) прибув до Саудівської Аравії, аби особисто підтримати Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) у поєдинку проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).
Британський боксер проходив підготовку до цього бою в тренувальному таборі Усика під керівництвом українського фахівця Єгора Голуба.
Поєдинок між Джошуа та Пренгою відбудеться 25 липня в Джидді.
Усик проведе вечір боксу у Львові до 35-річчя Незалежності України.