Українська тенісистка Олександра Олійникова прокоментувала своє рішення достроково завершити виступи на турнірі WTA 250 у німецькому Гамбурзі.

За словами спортсменки, причиною відмови від продовження боротьби стала фізична виснаженість після двох поспіль насичених турнірних тижнів. У своєму Instagram Олександра зазначила, що вирішила взяти паузу задля повноцінного відновлення:

На жаль, після двох інтенсивних тижнів, сповнених боротьби і важких матчів, моє тіло дало чіткий сигнал, що необхідно поставити в пріоритет відновлення.

Дуже шкода так закінчувати такий чудовий турнір, як Hamburg Open, але я сподіваюся повернутися сюди наступного року! Вдячна всім за атмосферу і підтримку.

Буду набиратися сил та робити все від мене можливе, щоб підійти до Торонто здоровою та в найкращій можливій формі!