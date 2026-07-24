«Тіло дало чіткий сигнал»: Олійникова пояснила, чому знялася з турніру в Гамбурзі
Українка пояснила відмову грати у півфіналі Гамбурга
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Олександра Олійникова прокоментувала своє рішення достроково завершити виступи на турнірі WTA 250 у німецькому Гамбурзі.
За словами спортсменки, причиною відмови від продовження боротьби стала фізична виснаженість після двох поспіль насичених турнірних тижнів. У своєму Instagram Олександра зазначила, що вирішила взяти паузу задля повноцінного відновлення:
На жаль, після двох інтенсивних тижнів, сповнених боротьби і важких матчів, моє тіло дало чіткий сигнал, що необхідно поставити в пріоритет відновлення.
Дуже шкода так закінчувати такий чудовий турнір, як Hamburg Open, але я сподіваюся повернутися сюди наступного року! Вдячна всім за атмосферу і підтримку.
Буду набиратися сил та робити все від мене можливе, щоб підійти до Торонто здоровою та в найкращій можливій формі!
Зазначимо, що минулого тижня українська тенісистка дійшла до півфіналу на турнірі WTA 250 у румунських Яссах.
Олійникова знялася з півфіналу турніру у Гамбурзі.
Поділитись