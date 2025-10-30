«Не у формі». Чісора розкрив, коли Усик повернеться на ринг
Дерек сумнівається у проведення українцем поєдинку на старті 2026 року
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Колишній претендент на чемпіонський титул Дерек Чісора (36-13, 23 KO) в інтерв’ю The Sun Sport and DAZN Boxing розповів, коли варто очікувати на наступний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO):
Усик може побитися влітку. Тому що я дзвонив йому на фейстайм, і я побачив, що він не у формі. Наступного разу ми побачимо Усика влітку.
