Денис Сєдашов

Легендарний тренер Тедді Атлас вважає, що єдиним суперником, який міг би стати гідним викликом для абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO) в його останньому бою, є Алекс Перейра.

В інтерв’ю OLGB.com Атлас відзначив велич Усика, підкресливши його бездоганну кар’єру:

Він був як машина: Олімпіада, всі титули у першій важкій вазі, всі перемоги. Завоював титул у надважкій вазі. Але тепер, коли він наближається до завершення кар’єри, можливо, хоче зробити щось нестандартне, вийти за межі звичного. Тедді Атлас

На думку Атласа, боєм із Алексом Перейрою Усик міг би завершити кар’єру яскраво та ефектно.

Перейра — нетрадиційний боєць, велика зірка, серйозний суперник, його вважають страхіттям у світі UFC та ММА. Який може бути кращий спосіб завершити кар’єру? Тедді Атлас

Колишній тренер Майка Тайсона сподівається, що Усик не під з боксу як Мухаммед Алі.