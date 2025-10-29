Американський тренер: «Усик не демонструє жодних ознак спаду»
Тедді Атлас вважає, що українець повинен продовжувати кар'єру
близько 2 годин тому
Відомий американський тренер і аналітик Тедді Атлас висловився про подальшу кар’єру абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
На думку експерта, якщо українець почувається фізично готовим і не втрачає мотивації, то повинен продовжувати виступи. Слова наводить Boxing 24/7.
Усик не демонструє жодних ознак спаду. Він чудово стежить за своїм тілом, у нього немає шкідливих звичок, які могли б вплинути на форму. Якщо ти маєш такий великий дар — використовуй його сповна. Віддай боксу все, що можеш, а потім піди, не затримуючись і не піддаючись жадібності.
Очікується, що наступним суперником українця стане «тимчасовий» чемпіон світу за версією WBO — британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO).
