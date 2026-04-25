Сергій Разумовський

Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 KO) проведе новий виставковий поєдинок — цього разу його суперником стане відомий грецький кікбоксер Майк Замбідіс. Раніше очікувалося, що американець вийде на ринг 25 квітня проти Майка Тайсона, однак тепер плани змінилися.

Офіційно підтверджено, що бій Мейвезера із Замбідісом відбудеться 27 червня в Афінах. Про майбутній поєдинок обидва спортсмени повідомили на своїх сторінках в Instagram. У соцмережах боксери оприлюднили однакове повідомлення:

Це офіційно. 27 червня — Афіни, Греція. Історію буде написано. Я виходжу на ринг. Одна ніч. Одна сцена. Безкомпромісний бій, який не можна пропустити.

Для Флойда Мейвезера це буде черговий виставковий поєдинок після завершення професійної кар’єри, в якій він здобув 50 перемог у 50 боях, 27 із них — нокаутом. Американець продовжує залишатися однією з найвпізнаваніших фігур у світі боксу та регулярно бере участь у гучних шоу.

Що стосується Майка Замбідіса, то суперник Мейвезера має серйозне ім’я у світі кікбоксингу. 45-річний грек є багаторазовим чемпіоном світу та учасником дев’яти гран-прі K-1 MAX. Завдяки своїй яскравій манері ведення бою він здобув широку популярність серед фанатів єдиноборств.

