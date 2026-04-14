Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер став фігурантом судового позову через заборгованість за авіаційні послуги. Про це повідомляє видання Complex.

Компанія Jet Set Aircraft звернулася до окружного суду Лос-Анджелеса з вимогою стягнути з боксера 105 тисяч доларів. За даними позивача, Мейвезер не оплатив чартерний рейс на острови Теркс і Кайкос, який відбувся у вересні 2025 року.

Раніше стало відомо про позов від Податкової служби США (IRS). За інформацією Business Insider, заборгованість Мейвезера перед державою становить 7,3 млн доларів.

Борг накопичувався протягом п'яти років — з 2018 по 2023 рік.

Стали відома дата, до якої Мейвезер і Пак'яо повинні підписати контракт щодо реваншу.