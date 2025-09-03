Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон прокоментував в коментарі Seconds Out можливий боксерський поєдинок між експретендентом UFC Дарреном Тіллом (3-0, 2 КО) та ексчемпіоном світу у другій середній вазі Карлом Фрочем (33-2, 24 КО).

Нельсон вважає, що 48-річний Фроч, попри вік, має фізичну форму та досвід, щоб «розтрощити» Тілла, якщо серйозно підготується. Проте він сумнівається, що Фроч погодиться на бій через брак мотивації.

«У Карла є щось особливе, але в 48 років думаєш: «Мені це не потрібно». Потрібен вогонь у душі, щоб пройти тренувальний табір». Джонні Нельсон

Тілл, чинний чемпіон Misfits Boxing у вазі до 93 кг, нещодавно нокаутував Люка Рокхолда.