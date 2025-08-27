Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу з боксу Карл Фроч на своєму YouTube-каналі заявив, що британський супертяж Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) повинні зупинитися і більше не виходити в ринг.

Мені вже нецікаво дивитися бої Вайлдера. Його ударна міць зникла, рухи стали повільнішими, а після пропущених ударів йому важко відновитися. Я не розумію, навіщо продовжувати і псувати власну спадщину. Те саме стосується й Джошуа. Вважаю, що обом краще завершити виступи. Карл Фроч

Раніше саудівський промоутер Туркі Аль аш-Шейх заявив, що веде переговори щодо організації поєдинку між Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

