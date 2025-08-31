Олег Гончар

У головному боксерському поєдинку турніру Misfits Boxing 22, який відбувся в Манчестері, Англія, ексбоєць UFC Даррен Тілл (3-0, 2 КО) здобув яскраву перемогу над колишнім чемпіоном UFC у середній вазі Люком Рокхолдом (0-1), завоювавши титул промоушену у ваговій категорії до 93 кг.

Тілл домінував із першого раунду, відправивши Рокхолда в нокдаун потужним лівим ударом. Американець зміг піднятися і протриматися до третього раунду, але Тілл загнав його в кут, змусив перейти в глуху оборону і завершив бій ефектним лівим кросом у щелепу, який відправив Рокхолда в нокаут.

Ця перемога стала третьою для Тілла в боксі під егідою Misfits, після попередніх тріумфів над Ентоні Тейлором та Дарреном Стюартом. Для 40-річного Рокхолда це був дебют у професійному боксі.

Нагадаємо, Тілл хоче поєдинок проти американського влогера Джейка Пола.