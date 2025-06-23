Олег Шумейко

Український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) висловився в інтерв’ю sport.express.ua про реванш Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Усик виграв усе, що можливо, але продовжує боксувати у свої 38 років, що для надважкого дивізіону вже солідний вік. Чому він погодився на бій-реванш з Дюбуа, адже доводити йому вже немає чого? Справа тільки в рекордному гонорарі чи як?

Думаю, він хоче остаточно розставити всі крапки над «і» після першого бою.

Ваш прогноз на бій Усика та Дюбуа?

Перемога Усика.

Нагадаємо, що Усику пообіцяли нічне бомбардування.