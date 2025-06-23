«Якщо Усик візьме гору…» Чісора – про титули та поєдинок з Паркером
Дерек детально розповів свій план
12 хвилин тому
Фото: Matchroom
Дерек Чісора (36-13, 23 KO) висловився потенційний поєдинок з Джозефом Паркером (36-2, 24 KO) та подальші плани. Британця цитує vringe.com:
Я є обов'язковим претендентом за лінією IBF. Я досяг своєї позиції. Президент IBF сказав, що моя позиція надійна і нема чого турбуватися про неї. Слухайте, я буду радий, якщо Усик візьме гору... Та хто б не переміг – Усик чи Даніель, якщо він потім скине титули WBO та IBF. А потім я і Джозеф рватимемо один одного за них. Такий ось план, але ти ніколи не знаєш, що станеться з промоутерами. Вони можуть спробувати організувати інші поєдинки. Але такий зараз план.
Нагадаємо, що Олександру Усику пообіцяли нічне бомбардування.