Олег Гончар

Камерунський боєць Френсіс Нганну зізнався, що пропозиція Джейка Пола вийти на заміну замість Джервонти Девіса його шокувала, але зацікавила. Про це камерунець розповів на шоу Аріеля Хельвані.

За словами Нганну, менеджер Джейка зв’язався з ним і сказав, що Девіс не зможе битися, тож шукали заміну.

«Я був просто збитий з пантелику. Як від Девіса перейти до мене? Але вони готові були заплатити пристойну суму. Мені подобається Джейк, але він вміє вивести з себе. Може, я просто хочу трохи його побити… Це було б непогано». Френсіс Нганну

Нагадаємо, Джейк Пол розніс Нганну за відмову від бою.