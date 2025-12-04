Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про можливий бій за правилами MMA.

Ти коли-небудь задумувався про те, щоб вийти в клітку й провести бій за правилами ММА? Ти б коли-небудь на таке погодився?

«Так, я задумувався, але, гадаю, це погана ідея».

З ким би ти бився з UFC?

«З Джоном Джонсом».

Ого. Це божевілля. Одразу на вершину, так? З ким би ти краще вийшов: Джоном Джонсом чи Френсісом Нганну?

«Думаю, з Джоном Джонсом. Так. У нього більше навичок».

38-річний українець останній бій провів у липні цього року, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у 5-му раунді.

