Денис Сєдашов

Менеджер француза Френсіса Нганну Дьюї Купер в інтерв'ю New Betting Sites заявив, що поєдинок між його підопічним і колишнім багаторічним чемпіоном WBC у важкій вазі Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 KO) «повинен відбутися».

За словами Купера, бій стане протистоянням двох спортсменів із неймовірною силою удару та міцним духом.

Це ідеальне протистояння: подивимося, хто сильніше вдарить, хто витримає більше, у кого міцніший характер. Деонтей має сильний дух, як і Френсіс, судячи з того, через що він пройшов. Було б чудово побачити цей бій у Лас-Вегасі або навіть в Африці. Дьюї Купер

