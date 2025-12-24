Нганну може виграти 6,72 млн євро, якщо Камерун виграє Кубок Африки
Ексчемпіон UFC вірить у тріумф збірної
близько 2 годин тому
Френсіс Нганну
Ексчемпіон UFC у надважкій вазі камерунець Френсіс Нганну поставив 320 тисяч євро на перемогу своєї збірної на Кубку африканських націй-2025.
Про це він повідомив у соцмережах.
Коефіцієнт ставки склав 21,0. У разі тріумфу Камеруну Нганну отримає 6,72 млн євро.
Кубок африканських націй-2025 проходить у Марокко з 24 командами в шести групах. Турнір триває до 18 січня. Чинний чемпіон — Кот-д'Івуар.
Камерун стартував у групі з Марокко, Коморами та Малі.
Нагадаємо, раніше Нганну заявив, що хоче побити Джейка Пола.
