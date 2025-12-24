«У нього немає характеру»: Джейк Пол — про можливий бій із Нганну
Американський боксер і відеоблогер заявив про готовність провести бій із ексчемпіоном UFC
близько 1 години тому
Американський боксер Джейк Пол у відео для YouTube-каналу IMPAULSIVE кинув виклик ексчемпіону UFC Френсісу Нганну, натякнувши на можливий поєдинок.
За словами Пола, він переконаний, що перевершує Нганну за бійцівськими якостями, а сам камерунець, на його думку, не має достатнього характеру.
Я всім сказав, що буду кращим за Френсіса. У Френсіса, по суті, немає характеру. Він м’якотілий… Я битимусь із ним. Думаю, тепер він, можливо, прийме цей виклик.
