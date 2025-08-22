Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну кинув виклик ексчемпіону в надважкій вазі Деонтею Вайлдеру (44-4-1, 43 КО). Слова Нганну навів портал DAZN.

Настав час нарешті вирішити цю суперечку. Френсіс Нганну

Останній поєдинок Нганну провів за правилами MMA у PFL у жовтні 2024 року, достроково перемігши Ренана Феррейру. У боксі він провів два бої, зазнавши поразок від Тайсона Ф’юрі рішенням суддів та нокаутом на початку бою від Ентоні Джошуа.

39-річний Вайлдер востаннє виходив на ринг 28 червня, здобувши технічний нокаут над Тайрреллом Герндоном у 7-му раунді.

Нагадаємо, раніше Нганну розповів про конфлікт з PFL.

Також раніше Нганну відповів, чи повернеться він в UFC.