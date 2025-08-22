Нганну викликав Деонтея Вайлдера на бій
Колишній чемпіон UFC хоче з’ясувати стосунки з одним із найнебезпечніших нокаутерів у боксі
близько 1 години тому
Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну кинув виклик ексчемпіону в надважкій вазі Деонтею Вайлдеру (44-4-1, 43 КО). Слова Нганну навів портал DAZN.
Настав час нарешті вирішити цю суперечку.
Останній поєдинок Нганну провів за правилами MMA у PFL у жовтні 2024 року, достроково перемігши Ренана Феррейру. У боксі він провів два бої, зазнавши поразок від Тайсона Ф’юрі рішенням суддів та нокаутом на початку бою від Ентоні Джошуа.
39-річний Вайлдер востаннє виходив на ринг 28 червня, здобувши технічний нокаут над Тайрреллом Герндоном у 7-му раунді.
