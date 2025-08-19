Олег Гончар

Чемпіон PFL у важкій вазі Френсіс Нганну прокоментував напружені стосунки з керівництвом промоушену після того, як він проігнорував дебютний івент PFL Africa. Про це камерунець розповів у подкасті Аріеля Хельвані.

Нганну пояснив, що не був присутній на заході, оскільки не погодився з форматом, який нагадував андеркард до турніру PFL Champions Series. За його словами, він прагнув, щоб PFL Africa мала власну унікальну історію та увагу.

«Я хотів, щоб у PFL Africa був свій момент, свій блиск. Ми багато над цим працювали». Френіс Нганну

Незважаючи на розбіжності, Нганну запевнив, що стосунки з PFL залишаються хорошими.

«У нас два спільні проєкти: PFL Africa та я як боєць. Не все завжди йде гладко, іноді ми маємо різне бачення. Але я не назвав би це проблемою. Це скоріше культурні особливості — їм складно зрозуміти аспекти африканської культури». Френсіс Нганну

Президент PFL Донн Девіс раніше висловив розчарування відсутністю Нганну на івенті.

Нганну, наразі планує провети бій в боксі проти Деонтея Вайлдера.