Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловився про бій Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Британця цитує figthnews.info:

Це гідний бій. Мені цікаво, що відбудеться у цьому поєдинку. Ми знаємо, наскільки хороший Дюбуа, але коли він перебуває під сильним тиском, і ситуація стає важкою для нього, Даніель починає шукати вихід. Немає нічого ганебного в поразці від Олександра Усика, але Дюбуа – величезний панчер. Він тяжко б'є. Фабіо Вордлі ніколи не бився з по-справжньому потужним панчерем. Він бився з Джастісом Хуні, Джозефом Паркером, Фрейзером Кларком та Девідом Аделіє. Жоден з них не володів потужною плюхою, правда? Жоден з них не здатний бити досить сильно для супертяжа.

Можливо, в цьому бою Вордлі дізнається, що таке професійний бокс, оскільки якщо Дюбуа буде працювати на повну силу і отримувати від цього задоволення, він може завдати Фабіо шкоди і жорстко нокаутувати його. Проте Вордлі нокаутував більшість суперників. Він сам ніколи не був у нокауті. Я хочу сказати, що на папері у цьому бою шанси 50 на 50, але насправді ви повинні назвати Дюбуа фаворитом, причому досить сильним.