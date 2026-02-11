Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) після поразки нокаутом у реванші з Олександром Усиком (24-0, 15 KO), який відбувся в липні минулого року, вирішив змінити тренерський штаб. Слова наводить The Ring.

Британець припинив співпрацю з Доном Чарльзом, під керівництвом якого здобув титул чемпіона світу, та розпочав роботу з Тоні Сіммсом. Втім, уже наприкінці січня стало відомо, що Дюбуа повернувся до Чарльза, так і не провівши жодного бою з новим наставником.

Промоутер боксера Френк Воррен підтримав це рішення, зазначивши, що воно є правильним для кар’єри британця.

Я радий, що вони знову об’єдналися, вважаю, це правильне рішення. Він програв бій Усику, і навколо цього було багато обставин, але до цього перебував у чудовій формі. Люди іноді роблять вчинки, говорять різні речі, піддаються впливу, але, думаю, він сам для себе все зрозумів. Саме там йому і місце, тож це добре. Френк Воррен

Колишній тренер Дюбуа: «Даніель багато чому навчився у боях з Усиком».