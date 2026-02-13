Вордлі та Дюбуа зійдуться у бою за титул чемпіона WBO
Поєдинок пройде у Великій Британії
близько 1 години тому
Промоутерська компанія Queensberry Promotions оголосила про масштабний поєдинок у надважкій вазі. Чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) захищатиме свій пояс проти колишнього володаря титулу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO).
Дата: 9 травня.
Місце проведення: Манчестер, Велика Британія.
На кону: Титул чемпіона світу за версією WBO.
