Відомий американський спеціаліст Бадді Макгірт для MillCity Boxing поділився очікуваннями від бою колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО) проти володаря титулу WBO у напівсередньому дивізіоні Браяна Нормана (28-0, 22 КО).

«Ти виходиш проти більш габаритного суперника. У нього є сила нокаутувати одним ударом. Норману не потрібна комбінація, щоб тебе вимкнути.

Усе має бути бездоганним – атака, захист, робота ніг, робота корпусу. Того вечора має працювати абсолютно все. Він не може вагатися ні в чому.

Проти такого бійця, як Норман, так не можна. Він чекатиме. Я бачив, як він влучив у одного хлопця, і я такий: «Святі небеса… От чорт».