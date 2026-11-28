Володар титулу WBC International у надважкому дивізіоні українець Андрій Новицький (16-1, 12 КО) зазнав першої поразки у професійній карʼєрі.

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Українець технічним нокаутом у 10-му раунді поступився мексиканському боксеру Сезару Наварро (16-5, 14 КО).

Поєдинок відбувся у місті Темекула, штат Каліфорнія, США.

https://t.co/fcAFwxB0vb — Boxing Security (@BoxingSecuy7) November 28, 2026

Андрію двічі змінювали суперника перед поєдинком – спочатку Новицький мав провести поєдинок з американцем Норманом Нілі (17-1, 12 КО), потім з іншим американським боксером Кінгслі Ібехом (17-3-1, 15 КО). Наварро прийняв бій за чотири дні до нього.

Раніше повідомлялося, що Новицький наступний бій проведе в андеркарді у прихильника Путіна.