Володимир Кириченко

Всесвітня боксерська рада (WBC) на своєму офіційному сайті оновила рейтинг боксерів у надважкому дивізіоні.

Українець Андрій Новицький (16-0, 12 КО) піднявся до десятки найкращих, раніше він займав 12-ту сходинку.

Востаннє він виходив у ринг у квітні цього року, нокаутувавши Александера Флореса (21-6-1, 19 КО).

Першу позицію в рейтингу займає ексчемпіон Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО), який цього року повернувся в бокс і провів два поєдинки – переміг Арсланбека Махмудова та Маріуша Ваха.

Чемпіонським титулом у хевівейті володіє Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО), який отримав пояс після відмови від нього Олександра Усика.