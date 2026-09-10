Новицький – в топ-10 рейтингу WBC у надважкому дивізіоні, Ф'юрі – перший
Джошуа опинився позаду Циганського короля
Всесвітня боксерська рада (WBC) на своєму офіційному сайті оновила рейтинг боксерів у надважкому дивізіоні.
Українець Андрій Новицький (16-0, 12 КО) піднявся до десятки найкращих, раніше він займав 12-ту сходинку.
Востаннє він виходив у ринг у квітні цього року, нокаутувавши Александера Флореса (21-6-1, 19 КО).
Першу позицію в рейтингу займає ексчемпіон Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО), який цього року повернувся в бокс і провів два поєдинки – переміг Арсланбека Махмудова та Маріуша Ваха.
Чемпіонським титулом у хевівейті володіє Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО), який отримав пояс після відмови від нього Олександра Усика.
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Рейтинг WBC у надважкій вазі:
1. Тайсон Фʼюрі
2. Ентоні Джошуа
3. Френк Санчес
4. Деонтей Вайлдер
5. Мозес Ітаума
6. Ефе Аджагба
7. Джозеф Паркер
8. Ріко Верховен
9. Річард Ріакпоре
10. Андрій Новицький
Нагадаємо, Кабаєл оприлюднив графік своїх поєдинків.