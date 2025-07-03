Михайло Цирук

Уже 19 липня Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть свій другий очний поєдинок у Лондоні, і цього разу на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. За лічені дні до другого бою все частіше згадується перший, у якому український чемпіон здобув беззаперечну перемогу, нокаутувавши суперника в девʼятому раунді.

Здавалося б, перемога українця не мала б викликати жодних сумнівів, однак у поєдинку у Вроцлаві не обійшлося без суперечливого епізоду, про який після бою говорили більше, ніж про поєдинок та його результат.

У пʼятому раунді британець завдав Усику потужного удару в район поясу, після чого Олександр упав на ринг. Суддя класифікував дію як нелегальний удар, і це дало українцю повні п’ять хвилин для реабілітації. У підсумку все завершилося добре для представника України, однак частина людей досі вважає ту перемогу несправедливою.

Звісно, така думка не впливає абсолютно ні на що, однак так чи інакше підігріває градус майбутнього протистояння. Тож пропонуємо пригадати, як усе було та на чий бік ставали зірки зі світу боксу.

То нижче, чи ні?

Дискутувати про те, де проходить та уявна лінія, нижче якої бити заборонено, можна дуже довго. Хтось стверджує, що орієнтуватися варто по резинці боксерських трусів: мовляв, у неї бити ще можна, а все, що нижче - заборонена зона. Однак труси можна натягнути по-різному, тож вони - орієнтир досить умовний.

Anything below the naval is classed as low in boxing! That’s not my opinion that’s a FACT! That’s the rules! Your shorts shouldn’t cover your naval cos if they do the belt can be hit! This picture says a thousand words! Spew it once and you’ll spew it again is also another fact! pic.twitter.com/JDdfJxdGrE — Tony Bellew (@TonyBellew) August 26, 2023

Інша версія говорить, що орієнтуватися варто по пупку. Прихильником такої є, зокрема, колишній суперник Усика Тоні Белью, і з огляду на його логіку, удар співвітчизника був нелегальним.

Все, що нижче пупка, класифікується як нижче пояса в боксі. Це не моя думка, це факт. Це правила.Ваші шорти не повинні закривати ваш пупок, бо якщо це так – можна влучити в пояс. Це фото замість тисячі слів. Тоні Белью

Однак цю версію після бою заперечив рефері Джек Рейсс, який обслуговував перший поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Деонтеєм Вайлдером.

Пупок у кожного різний, в когось нижче, у когось - вище. Тому не можна опиратися на пупок. Лінія стегон - це нижня точка удару - пупок тут ні при чому. Удар нижче пояса - це будь-який момент, коли більша частина рукавички розташована нижче лінії стегон. На лінії стегон це дозволено, але є порушенням правил, коли більша частина рукавички почне опускатися нижче неї. Ось чому ми визначаємо лінію стегон для всіх перед боєм – це лінія, не бийте нижче неї. Джек Рейсс

Отож, розібралися: орієнтир - лінія стегон, порушення - коли більша частина рукавички влучає нижче неї.

Втім, ця лінія на тілі боксерів також нічим не проведена. Так само немає жодних ліній на рукавичках, аби можна було визначити її більшу чи меншу частину. Тож при визначенні легальності того чи іншого удару все одно присутня частка субʼєктивності. Навіть переглядаючи повтори не завжди можна винести однозначний вердикт: багато що залежить від фокусів і ракурсів.

Вболівальники та зацікавлені сторони завжди бачать те, що хочуть побачити, однак вирішальне слово тут за суддями, організаторами та іншими особами, які мають можливість впливати на результат поєдинку.

У WBA, наприклад, вердикт судді визнали справедливим, зазначивши це у своїй оглядовій статті.

Драматичний момент поєдинку настав, коли Дюбуа завдав удару нижче пояса, від якого Усик впав на канвас. Ділянка, в яку припав удар, викликала суперечки щодо його легальності, але рефері визнав удар у нижню ділянку і дав Усику необхідний час на відновлення для продовження бою. Після забороненого удару українець став діяти агресивніше, що дало йому змогу відправити суперника у два нокдауни та здобути перемогу в дев'ятому раунді. З оглядової статті WBA

І кому вірити?

Експерти, журналісти, колишні та чинні боксери - також люди, які так само бачили те, що хотіли побачити. Сторони кожного з боксерів, очевидно, захищали свою позицію. Сам Дюбуа нічого забороненого у власних діях не побачив.

Я не думаю, що це був удар нижче пояса. Мене обдурили, позбавивши перемоги. Даніель Дюбуа

Ну а Усик стояв на своєму:

Іноді, коли у боксера немає можливості перемогти, використовуючи правила боксу, він намагається винайти хитрі речі, щоб здобути перемогу. Якщо ви подивіться відео бою, то побачите – зверніть увагу – що він неодноразово пробивав нижче поясу, а ті, які я витримав, він просто промахувався. Але той удар, про який ми говоримо, я відчув реально. Рефері Луїс Пабон зупинив бій через удар нижче пояса і сказав мені, що маю до п'яти хвилин. Я не поспішав – не знаю, скільки часу це тривало: хвилина або півтори хвилини – щоб прийти до тями. Олександр Усик

Так чи інакше, цей поєдинок уже не повернути, а після бійки кулаками не махають. Уже зовсім скоро Дюбуа матиме нову можливість довести, що він сильніший за Усика, і якщо це знову не вдасться, то сказати щось на свій захист британцеві, мабуть, буде вже дуже важко.

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