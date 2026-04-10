Промоутер Олександр Красюк оцінив імовірність проведення третього поєдинку між чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО). На думку функціонера, трилогія є найбільш логічним розвитком подій у дивізіоні. Слова наводить talkSPORT Boxing.

Так. Так, я думаю, що це станеться. Бо це єдиний логічний підсумок того, що відбувається зараз. Якщо припустити, що Тайсон виграє і Усик виграє — цей бій виглядає дуже логічним наприкінці цього року. І я гадаю, що Туркі Аль аш-Шейх, будучи зараз «магом» цієї індустрії, має це на увазі.

У мене немає жодних підтверджень, це лише моя особиста думка, але якщо люди хочуть заробляти на боксі — це один із кількох боїв, у яких є великі гроші. Інший варіант — це Ей Джей з Тайсоном, що також дуже бажано для публіки та цілком можливо.