Чемпіон світу за версіями WBC/WBA/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) розповів в інтерв’ю Boxing King Media, з ким хоче розділити ринг у наступному поєдинку:

Я продовжу битися. Я думаю, наступний бій буде у 2026 році. Я хочу битися з Деонтеєм Вайлдером. Для мене це цікаво.

Чому він? Він колишній чемпіон, дуже відомий та сильний чолов’яга. Це один з найвеличніших бійців хевівейту останніх десяти років. Поки ніяких перемовин. Це ексклюзивна інформація.