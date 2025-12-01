Олег Шумейко

У команді Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) розповіли в інтерв’ю secondout.com, як проходить підготовка британця до поєдинку з Джейком Полом у тренувальному таборі з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):

Ентоні на місці. Вони працюють поруч, але спарингів не було. Враховуючи, що Усик шульга, а Пол правша, у цьому немає жодного сенсу. Переважно у процесі підготовки йде обмін досвідом.

Нагадаємо, що бій Джошуа – Джейк Пол відбудеться у грудні 2025 року. Боксери отримають космічні гонорари.