Офіційно: Берінчик проведе бій в андеркарді шоу Ітаума – Хргович
Суперником Дениса буде британський нокаутер
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу в легкому дивізіоні українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) проведе поєдинок з британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).
Бій відбудеться 29 серпня в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу пройде на арені O2 Arena в Лондоні.
Востаннє 38-річний українець проводив бій у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу WBO. Після цього Денис переніс дві операції на плечі.
28-річний Ноукс востаннє боксував у травні, коли бився в рамках промоушену Top Tier у Лондоні. Він здобув перемогу над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією (17-19-2) у двох раундах.
Сем претендував на титул чемпіона світу, але програв бій за вакантний пояс WBO Абдуллі Мейсону минулого року.
Раніше Берінчик назвав причину, через яку припинив співпрацю з тренером Усика.
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