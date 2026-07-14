Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу в легкому дивізіоні українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) проведе поєдинок з британцем Семом Ноуксом (18-1, 16 КО).

Бій відбудеться 29 серпня в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу пройде на арені O2 Arena в Лондоні.

An all-action affair in the Capital 😤🔥



Sam Noakes comes head-to-head with former World Champion Denys Berinchyk in a blockbuster clash 💥#MosesHrgovic | Aug 29 | The O2, London | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/sUlNOtPDDH — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 14, 2026

Востаннє 38-річний українець проводив бій у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу WBO. Після цього Денис переніс дві операції на плечі.

28-річний Ноукс востаннє боксував у травні, коли бився в рамках промоушену Top Tier у Лондоні. Він здобув перемогу над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією (17-19-2) у двох раундах.

Сем претендував на титул чемпіона світу, але програв бій за вакантний пояс WBO Абдуллі Мейсону минулого року.

Раніше Берінчик назвав причину, через яку припинив співпрацю з тренером Усика.