Берінчик може провести бій проти британського боксера
Суперником українця може стати Сем Ноукс
16 хвилин томуПідписатися в
Ексчемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) може повернутися на ринг у поєдинку проти британця Сема Ноукса (18-1, 16 KO). Повідомляє LuckyPunch.
Зустріч планується на 29 серпня в Лондоні на арені O2. Очікується, що цей бій увійде до андеркарду поєдинку у суперважкій вазі між Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) та Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО).
Берінчик не проводив боїв із лютого 2025 року, коли в Нью-Йорку зазнав поразки нокаутом від Кейшона Девіса.
Берінчик назвав причину, через яку припинив співпрацю з тренером Усика.
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