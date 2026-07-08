Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) може повернутися на ринг у поєдинку проти британця Сема Ноукса (18-1, 16 KO). Повідомляє LuckyPunch.

Зустріч планується на 29 серпня в Лондоні на арені O2. Очікується, що цей бій увійде до андеркарду поєдинку у суперважкій вазі між Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) та Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО).

Берінчик не проводив боїв із лютого 2025 року, коли в Нью-Йорку зазнав поразки нокаутом від Кейшона Девіса.

Берінчик назвав причину, через яку припинив співпрацю з тренером Усика.