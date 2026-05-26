Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) для YouTube-каналу Футбольний Диван розповів, чому він припинив співпрацю з тренером Єгором Голубом.

Голуб казав в інтерв’ю, що якби він був з тобою під час бою з Девісом, то не факт, що ти би переміг, що це взагалі щось змінило б.

«Антропометрія – раз, спаринг-партнери – не ті, потім гроші не довезли на спаринг-партнерів – Єгор знає, хто це зробив. І травми. Тренер з ОФП треба, відновлення, щоб не було цієї травми».

Чому ви розійшлися з ним?

«Він працював же ж з Усиком і з Джошуа».

Виключно через це?

«Виключно через це – хай буде так. Потім він потренував Амосова, був в Америці. Потім був у Радченка».

Раніше стало відомо, що Берінчик влітку проведе поєдинок проти боксера із Великої Британії.