Офіційно: Джессі Родрігес змінив дивізіон і проведе титульний поєдинок
Вечір боксу відбудеться на Desert Diamond Arena в американському Глендейлі
близько 1 години тому
Володар титулів за версіями WBC і WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (23-0, 16 KO) піднімається в найлегший дивізіон. Про це повідомляє The Ring.
У п'ятницю промоутерська компанія Родрігеса Matchroom Boxing оголосила, що він проведе бій проти Антоніо Варгаса (19-1-1, 11 KO, 1 NC).
Поєдинок Родрігес – Варгас очолить вечір боксу на Desert Diamond Arena в американському Глендейлі, який відбудеться 13 червня. У цьому протистоянні Варгас захищатиме титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі.
Родрігес останній бій провів у листопаді минулого року, коли переміг нокаутом у десятому раунді Фернандо Мартінеса.
Варгас востаннє бився в липні минулого року, коли звів унічию бій проти Даїго Хіги.
Нагадаємо, Родрігес поставив Усика у свій топ-4 кращих боксерів рейтинга P4P.
