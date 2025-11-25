Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBA та WBO у другому найлегшому дивізіоні Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) для The Ring заявив, що він має бути в топ-4 рейтингу P4P після перемоги над ексчемпіоном Фернандо Мартінесом (18-1, 9 KO).

«Після цієї перемоги я маю бути четвертим у рейтингу P4P. Мій топ-4: Теренс Кроуфорд, Олександр Усик, Наоя Іноуе, а потім я. Раніше на четвертому місці в мене був Дмитро Бівол, але після такого виступу проти Мартінеса я заслуговую бути номером 4».

Родрігес нокаутував Мартінеса в 10-му раунді.

В оновленому рейтингу P4P від The Ring Родрігес піднявся на 4-ту позицію.

Топ-10 рейтинга Р4Р від The Ring.