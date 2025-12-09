Олег Гончар

Колишній чемпіон у двох дивізіонах Лоуренс Околі (22-1, 16 КО) заявив, що перемога Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) над Джозефом Паркером (36-4, 24 КО) оживила суперважкий дивізіон. Слова боксера навів портал The Ring.

За його словами, якби Паркер виграв — нічого б не змінилося, просто б Джозеф чекав на Усика. Вордлі ж, на його думку, готовий до боїв 50 на 50 і тепер цікаво, чи збереже сміливість, чи діятиме розумніше.

Околі прогнозує «божевільний» 2026-й для промоутерської компанії Queensberry, оскільки там є чотири претенденти на титули: Агіт Кабаєл, Девід Аделейє, Даніель Дюбуа, Мозес Ітаума.

У жовтні Вордлі здобув перемогу технічним нокаутом над Паркером в 11-му раунді, отримавши тимчасовий, а згодом повноцінний титул WBO після відмови Усика.