Паркер – про бій Усика з Вайлдером: «Все залежить від українця»
Джозеф нагадав, що Деонтей завжди має шанс панчера
5 хвилин тому
Фото: Sky Sports
Колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поділився думками про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO). Слова боксера наводить vringe.com:
Вайлдер завжди має шанс. У нього завжди є ця велика права. Насправді тут все залежить від Усика – чи захоче він стояти там і бути спійманим ударом правою, чи захоче він вийти і показати свої боксерські навички, своє пересування, свої кути і все інше, що він показував у своїх боях.
