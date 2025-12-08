Менеджер Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) Спенсер Браун висловився про позитивний допінг тест підопічного на кокаїн. Функціонера цитує fightnews.info:

У Паркера все гаразд. Я тільки недавно був з ним. Він у гарному настрої. Він був заражений. Ми знаємо, як це сталося. У потрібний момент все дізнаються. Незабаром ця інформація стане публічною. Після цього Джо поставилися дуже суворо.

Ми знаємо, що це потрапило до його організму, але очевидно, що він не приймав цього. Потрібно бути божевільною людиною, щоб зробити це в тренувальному таборі, чи не так? Потрібно кілька тижнів – і всі дізнаються.