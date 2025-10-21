Околі та Аделеє проведуть бої в Нігерії 19 грудня
Ексчемпіон і британський важковаговик виступлять на арені в Лагосі
близько 1 години тому
Британські боксери Лоуренс Околі (22-1, 16 КО), колишній чемпіон світу в двох дивізіонах, та Девід Аделеє (14-2, 13 КО) з надважкої ваги проведуть поєдинки в Нігерії.
Вечір боксу відбудеться 19 грудня на арені Mobolaji Johnson у Лагосі. Суперників боксерів наразі не оголошено.
Організаторами турніру стали Balmoral Group Promotions на чолі з Езекіелем Адамом, який раніше цікавився боєм Ентоні Джошуа в Нігерії, промоутерська компанія Аміра Хана та Queensberry Promotions Френка Воррена. Це шоу буде значною подією для Африки.
Напередодні, 20 грудня, Едді Хірн анонсував вечір боксу від Matchroom у сусідній Гані.
