«Якщо Усик відмовиться від титулу…» Тренер Околі – про бій за пояс WBC
Галлахер сподівається, що у березні-квітні буде визначений новий чемпіон
34 хвилини тому
Тренер колишнього чемпіона світу у двох вагових категоріях Лоуренса Околі (22-1, 16 KO) Джо Галлахер висловився про титульні перспективи підопічного у майбутньому у надважкій вазі. Слова наставника наводить vringe.com:
Якщо Усик відмовиться від титулу… Якщо він зробить це, то бій між Лоуренсом та Агітом Кабаєлом за вакантний пояс WBC відбудеться, швидше за все, десь у березні-квітні наступного року. Тому ми хочемо, щоб тим часом Лоуренс провів ще один бій. Насправді, він просто хоче стати чемпіоном. Не обов'язково за версією WBC. Просто тут він на 1-му місці у рейтингу. На Кабаєла все ще дивляться, як на бабая. І Лоуренс дуже хоче битися саме з бабаєм. Адже це фактично і титул, і перемога над найсерйознішим суперником.
Нагадаємо, що Агіт Кабаєл вважає себе найнебезпечнішим суперником для Олександра Усика.