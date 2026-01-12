Околі впевнений у перемозі над Кабаєлом: «Зупиню його за шість раундів»
Колишній чемпіон світу впевнений, що здатен достроково завершити потенційний бій
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Лоуренс Околі (23-1, 17 КО) поділився очікуваннями щодо можливого поєдинку проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО). Британець переконаний, що здатен достроково завершити бій. Слова наводить iFL TV.
Я зупиню його за шість раундів, однозначно зупиню.
Я думаю, він хороший панчер, добре б’є по корпусу, загалом сильний боєць. Але стилі вирішують усе – і я не думаю, що він зможе завдати хоча б одного удару по корпусу. Легко таке казати, але якщо дійде до бою – ми це покажемо.
