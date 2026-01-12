Володимир Кириченко

Сем Джонс, менеджер колишнього чемпіона у надважкому дивізіоні Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в інтерв'ю talkSPORT поділився думками про поєдинок між володарем титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та американським ветераном хевівейту Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО).

«Якщо взагалі забути про те, що я займаюсь боксом, коли дивишся на бій Вайлдера проти Усика, то це жахливий місматч. Ніхто не хоче цього бачити».

Раніше Усик заявив, що планує провести наступний бій з Вайлдером. За словами менеджера українця Егіса Клімаса, поєдинок може відбутись в кінці квітня або на початку травня. Усик говорив, що бій може відбутись влітку.

