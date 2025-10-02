Опетая планує бої з Джеком, Раміресом та Бенавідесом
Чемпіон IBF у важкій вазі розкрив майбутні поєдинки
близько 1 години тому
Чемпіон IBF у важкій вазі Джей Опетая (28-0, 22 КО) поділився планами на майбутнє після розмови з головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі аль аш-Шейхом, повідомляє Fighthype.com.
«Зараз є план дій. Туркі сказав, що ми отримаємо Баду Джека. Якщо виграємо, то будемо мати Хільберто Раміреса. А коли це зробимо, Туркі сказав мені, що хоче, щоб Бенавідес перейшов у важку вагу, і я битимуся з Бенавідесом».
Австралієць додав, що з нетерпінням чекає на бій з Давідом Бенавідесом. За його словами, після перемог над Баду Джеком і Хільберто Раміресом може розпочатися підкорення надважкої ваги.
6 грудня Опетая проведе захист титулу проти Гюсейна Чінкари в Голд-Кост, Австралія.