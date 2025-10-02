Офіційно: стала відома дата наступного поєдинка Опетаї
Австралійський нокаутер проведе бій на батьківщині
близько 2 годин тому
Джей Опетая / Фото - Fox Sports
Офіційно оголошено про наступний поєдинок чемпіона IBF у першому важкому дивізіоні австралійця Джея Опетаї (28-0, 22 KO). Про це повідомляє Matchroom Boxing.
Він проведе бій проти обов’язкового претендента – 40-річного Хусейна Чінкари (23-0, 19 KO).
Проведення поєдинку заплановано на 6 грудня у місті Голд-Кост, Австралія.
Зазначимо, що Опетая останній бій провів у червні, достроково перемігши Клаудіо Скео.
Чінкара у квітні достроково здолав Хуана Діаса.
Раніше стало відомо, що Опетая готовий виплатити своєму обов’язковому претенденту компенсацію, щоб узимку провести бій із британцем Крісом Біллемом-Смітом.
