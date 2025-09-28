«Це буде нелегко». Ортіс оцінив майбутній бій проти Еріксона Любіна
Бій відбудеться 8 листопада
близько 6 годин тому
Фото: Getty Images
Непереможний американський боксер Верджил Ортіс (23-0, 21 КО) готується до повернення в ринг після травми руки. 8 листопада він проведе поєдинок проти Еріксона Любіна (27-2, 19 КО) на арені Dickies у Форт-Ворті, штат Техас.
Я знаю, чому вважаюсь фаворитом, але цей бій точно не буде легким. У нього є інтелект, досвід і сила. Я бачив його поєдинки — він справді виходить, щоб битися. Я поважаю це.
За словами Ортіса, суперник перебуває у відмінній формі: Любін, якому 29 років, здобув три перемоги поспіль і вважає, що лише входить у пік кар’єри.
Я дуже мотивований. Хочу не лише перемогти, а й показати яскравий бій. Вихід у ринг проти такого боксера, як Любін, змушує мене тренуватися ще наполегливіше.
Ортіс після перемоги над Лубіном може провести бій з кривдником Богачука.
