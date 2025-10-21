Абсолютний чемпіон світу у другому середньому дивізіоні американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) для Hitman Sports Media поділився думками про можливих суперників.

«У Енніса була можливість побитися зі мною. І в Ортіса була можливість побитися зі мною. А зараз усі такі: «Та я б прийняв бій із Кроуфордом. Я б це зробив! Я б те».

Що виходить? Коли у вас була можливість прийняти бій, ви розвернулися й пішли в іншому напрямку. А тепер, коли бачите, що я можу стати вашим щасливим квитком, ви раптом такі: «Авжеж, я б побився з Кроуфордом. Я хочу битися з Кроуфордом». Ось такий у нас наратив».