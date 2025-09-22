Оскар Де Ла Хойя заявив, що Кроуфорд гірше Мейвезера
Промоутер порівняв бій Теренса з Альваресом із поєдинком Канело проти Флойда
близько 1 години тому
Промоутер Golden Boy Оскар Де Ла Хойя прокоментував FightHype.com перемогу абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над ексчемпіоном Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО). Кроуфорд здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
«Флойд Мейвезер у поєдинку з Канело просто грався, не пропускаючи ударів. Кроуфорд більше поєднує стиль бійця й боксера, тоді як Мейвезер є взірцем чистого боксу. На мою думку, технічно він значно переважає Кроуфорда — і справа не лише в тому, що він переміг мене чи що наш бій був напруженим».
Промоутер наголосив, що вважає Мейвезера кращим боксером завдяки його технічній майстерності.
Нагадаємо, Мейвезер заговорив про повноцінний камбек у професійний бокс.