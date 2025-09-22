Відомий тренер назвав боксера, з якому Кроуфорду не варто битися
Гарсія вважає, що Бенавідес занадто великий для Теренса
14 хвилин тому
Фото: Getty Images
Іменитий тренер Роберт Гарсія в інтерв’ю Fight Hub TV розповів, з ким Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 KO) не варто проводити поєдинок:
Немає шансів, Кроуфорд щойно здобув найбільшу перемогу у своїй кар'єрі та одну з найбільших перемог в історії, йому не потрібно виходити на поле та ризикувати, Бенавідес занадто великий, занадто великий, занадто сильний, ми не хочемо бачити, як чемпіон робить так багато та досягає стількох успіхів, а потім завершує свою кар'єру поганим вибором, поганим боєм, який він не повинен був приймати, я б цього не робив.
Нагадаємо, що Кроуфорд очолив рейтинг P4P від ESPN.