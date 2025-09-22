Легендарний боксер Флойд Мейвезер висловився про бій з Майком Тайсоном та заговорив про потенційний камбек зі справжнім, а не виставком поєдинком. Американця цитує vringe.com:

Зараз ще не тренуюсь. Бій відбудеться 2026 року. А поки що ми закриваємо усі спірні моменти. Як все це виглядатиме? Впевнений, вийде яскраво. Впевнений, фани зацінять. Та я й сам поки що не знаю, як усе це виглядатиме. Просто хочу дати фанам те, що вони хочуть – захоплення. І я впевнений, що це буде дуже хвилюючий такий івент. Що цим шоу насолодяться люди з усіх куточків світу.

Просто радий тому, що все ще можу дарувати шоу людям, розважати їх. Що ви все ще маєте можливість бачити, нехай тільки проблиски, колишнього Флойда. Бій з Майком називається «Легенда проти Легенди». Ця назва говорить сама за себе. Чи повернуся заради ще одного професійного бою? Такі розмови ведуться. Поки що лише розмови. Але це реально. Ні, я не виключаю. Просто поки що не знаю, напевно. Скажу так. Нині все чудово. Почуваюся чудово. Щодня тренуюсь. З нетерпінням чекаю наступного року.